Принц Уильям и его супруга покинули больницу с новорожденным сыном

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Британский принц Уильям и его супруга Кейт покинули больницу, продемонстрировав перед отъездом миру своего новорожденного сына.

Принц – третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских – родился в 11.01 (13.01 по Киеву) в понедельник. В Великобритании при благополучных родах, особенно вторых и последующих, зачастую выписывают роженицу и ребенка в тот же день.

kensingtonroyal Герцог и Герцогиня Кембриджские

Незадолго до выписки герцогини и младенца принц Уильям привез в больницу старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту – познакомиться с новорожденным братом. Однако, вопреки надеждам журналистов, всю семью сразу фотографам запечатлеть не удалось: Джорджа и Шарлотту быстро увезли домой, так что к собравшимся у больницы представителям СМИ вышли лишь принц Уильям и Кейт, держащая на руках завернутого в белую шаль ребенка.

Имя новорожденного принца будет объявлено, по всей видимости, через пару дней, как это было с его братом и сестрой. Скорее всего, как и они, принц получит три имени, однако использоваться будет лишь первое из трех. Наиболее вероятными именами для мальчика букмекеры называют Артур и Джеймс.

Маленький принц – шестой правнук королевы Елизаветы Второй — займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца, брата и сестры. Рождение ребенка герцога и герцогини Кембриджских ознаменовалось артиллерийским салютом, появлением надписи "Это мальчик!" на лондонской телебашне и полностью поднятыми государственными флагами.

Примечательно, что пока герцог и герцогиня Кембриджская повторяют последовательность рождения детей королевы Елизаветы Второй и принца Филиппа: у тех сначала родился сын (принц Чарльз), потом дочь (принцесса Анна), потом два сына (принц Эндрю и принц Эдвард).

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских "выбрал" для своего рождения примечательный день: сегодня Англия отмечает день своего покровителя Святого Георгия, а кроме того, 23 апреля, предположительно, родился Уильям Шекспир, который умер тоже в этот день.

Герцогиня Кембриджская не вернется к активной работе до осени, однако до тех пор появится на публике по меньшей мере дважды: на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая и на крестинах своего новорожденного сына.