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    Шарлотта Кембриджская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Новые фото принцессы Шарлотты
    В Великобритании показали новые фото принцессы Шарлотты 
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    Герцогиня Кембриджская Кэтрин в семейном доме в Норфолке - графстве к северо-востоку от Лондона - в апреле сфотографировала маленькую дочь Шарлотту. Новые фото принцессы опубликовали к ее дню рождения.
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали новые фото принцессы Шарлотты
    15:25 29.11.2015
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    Как отметили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские продолжают получать теплые пожелания в адрес принцессы Шарлотты со всего мира и надеются, что всем понравятся милые фотографии.
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон окрестили принцессу Шарлотту
    Крещение принцессы Кембриджской Шарлотты 
    17:00 06.07.2015
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    Крещение принцессы Шарлотты — дочери герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин прошло в воскресенье в графстве Норфолк в кругу немногочисленных близких и друзей семьи.
    Праздник Военно-морских Сил Украины в Одессе
    Хроника 5 июля: День ВМС Украины, референдум в Греции
    09:25 06.07.2015
    341Массовые беспорядки в Греции
    В воскресенье, 5 июля, в Украине впервые отметили День ВМС, помимо этого около тысячи бойцов ВМС получили статус участника АТО. Также накануне в Греции прошел референдум по условиям соглашения с кредиторами.
    Принц Кембриджский Джордж и новорожденная принцесса Шарлотта
    Принцессу Кембриджскую крестили в воде, привезенной из реки Иордан
    22:56 05.07.2015
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    На ее крещении присутствовали королева Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп, принц Чарльз с супругой Камиллой, родители, брат и сестра Кэтрин, а также друзья - всего двадцать человек.
    Принц Кембриджский Джордж и новорожденная принцесса Шарлотта
    Первые фото принцессы Кембриджской с братом 
    09:51 08.06.2015
    1141
    Первые официальные фотографии британской принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин, опубликовал Кенсингтонский дворец.
    Принц Кембриджский Джордж и новорожденная принцесса Шарлотта
    Опубликованы первые официальные фотографии британской принцессы Шарлотты
    08:37 08.06.2015
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    На фотографиях, которые опубликовал Кенсингтонский дворец, принцессу держит на руках ее брат - принц Джордж. Фотографии были сделаны их матерью Кейт в середине мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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