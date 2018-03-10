Российско-американские отношения оказались в глубоком кризисе из-за сирийского вопроса, безопасность поездов в США - под вопросом, любителей красивой жизни судят в Британии, а влиятельное издание USA Today выступило против Дональда Трампа.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин в семейном доме в Норфолке - графстве к северо-востоку от Лондона - в апреле сфотографировала маленькую дочь Шарлотту. Новые фото принцессы опубликовали к ее дню рождения.
Как отметили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские продолжают получать теплые пожелания в адрес принцессы Шарлотты со всего мира и надеются, что всем понравятся милые фотографии.
В воскресенье, 5 июля, в Украине впервые отметили День ВМС, помимо этого около тысячи бойцов ВМС получили статус участника АТО. Также накануне в Греции прошел референдум по условиям соглашения с кредиторами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".