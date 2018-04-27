Британки ополчились на Кейт Миддлтон из-за глянцевых послеродовых фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 23 апреля в третий раз стали родителями. Члены королевской семьи уже через несколько часов позировали с новорожденным.

Кейт Миддлтон вышла к прессе с макияжем, прической, в платье и на каблуках. У многих это вызвало восхищение, однако далеко не у всех. В особенности весьма эмоционально отреагировали те британки, которые и сами рожали.

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Лучше всего на "причесанные" фотографии королевской семьи, по мнению портала Bored Panda, отреагировали мамы, которые презентовали свои послеродовые снимки в соцсетях. Увы, но далеко не каждая из них имела "глянцевый" вид с прической и макияжем.

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