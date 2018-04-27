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    Фотоленты

    Британки ополчились на Кейт Миддлтон из-за глянцевых послеродовых фото

    (обновлено: )181
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон и принц Уильям с ребенком
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон
    boredpanda.com
    Кейт Миддлтон и принц Уильям с ребенком
    Кейт Миддлтон и принц Уильям с ребенком
    Kensington Palace

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    Британские роженицы vs Кейт Миддлтон

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон 23 апреля в третий раз стали родителями. Члены королевской семьи уже через несколько часов позировали с новорожденным.

    Кейт Миддлтон вышла к прессе с макияжем, прической, в платье и на каблуках. У многих это вызвало восхищение, однако далеко не у всех. В особенности весьма эмоционально отреагировали те британки, которые и сами рожали. 

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    Лучше всего на "причесанные" фотографии королевской семьи, по мнению портала Bored Panda, отреагировали мамы, которые презентовали свои послеродовые снимки в соцсетях. Увы, но далеко не каждая из них имела "глянцевый" вид с прической и макияжем.

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