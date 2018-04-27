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    Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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    Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок получит титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.
    Кейт Миддлтон и принц Уильям с ребенком
    Kensington Palace

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Кейт Миддлтон и принц Уильям обнародовали имя сына. Малыша, который появился на свет 23 апреля, родители назвали Луи Артур Чарльз.

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    "Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок получит титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский",- сообщил Кенсингтонский дворец.

    Принц Луи родился в день небесного покровителя его старшего брата – принца Джорджа.

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