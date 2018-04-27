Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Кейт Миддлтон и принц Уильям обнародовали имя сына. Малыша, который появился на свет 23 апреля, родители назвали Луи Артур Чарльз.

Смотрите также: Как Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок получит титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский",- сообщил Кенсингтонский дворец.

Принц Луи родился в день небесного покровителя его старшего брата – принца Джорджа.