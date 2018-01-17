В честь невесты принца Гарри назвали парнокопытное

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Лондонского зоопарка назвали новорожденного детеныша окапи в честь американской актрисы Меган Маркл, невесты британского принца Гарри.

Окапи Меган родилась 9 декабря. "Новое рождение всегда повод для праздника, но появление Меган — это еще и отличная возможность привлечь внимание к окапи, которые являются вымирающим видом", — говорится в заявлении зоопарка.

Зоологи отмечают, что Меган является особенно подходящим именем для окапи, поскольку первые свидетельства о реальном существовании этого необычного животного, напоминающего лошадь, зебру и жирафа одновременно, представил губернатор Уганды Гарри Джонстон. В 1900 году Джонстон, бывший членом Зоологического общества Лондона, послал в британскую столицу две шкуры окапи, ранее считавшихся мифическими существами.

Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits). Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая в Виндзоре.

Справка

Окапи, или окапи Джонстона — вид парнокопытных, единственный представитель рода окапи. По телосложению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадиных, нежели жирафа, к тому же у них на конечностях имеются полоски, как у зебры.