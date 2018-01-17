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    В мире

    В честь невесты принца Гарри назвали парнокопытное

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    В Лондонском зоопарке появился на свет детеныш окапи - парнокопытное, напоминающее жирафа и зебру одновременно. Животное назвали в честь Меган Маркл.
    Окапи (лесной жираф) в Лондонском зоопарке
    Фото Лондонский зоопарк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Лондонского зоопарка назвали новорожденного детеныша окапи в честь американской актрисы Меган Маркл, невесты британского принца Гарри.

    Меган Маркл
    фото из открытых источников
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    Окапи Меган родилась 9 декабря. "Новое рождение всегда повод для праздника, но появление Меган — это еще и отличная возможность привлечь внимание к окапи, которые являются вымирающим видом", — говорится в заявлении зоопарка.

    Зоологи отмечают, что Меган является особенно подходящим именем для окапи, поскольку первые свидетельства о реальном существовании этого необычного животного, напоминающего лошадь, зебру и жирафа одновременно, представил губернатор Уганды Гарри Джонстон. В 1900 году Джонстон, бывший членом Зоологического общества Лондона, послал в британскую столицу две шкуры окапи, ранее считавшихся мифическими существами.

    Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits). Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая в Виндзоре.

    Справка

    Окапи, или окапи Джонстона — вид парнокопытных, единственный представитель рода окапи. По телосложению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадиных, нежели жирафа, к тому же у них на конечностях имеются полоски, как у зебры.

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