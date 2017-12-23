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    Британской принцессе пришлось извиняться за "расистскую брошь"

    (обновлено: )405
    Принцесса надела на свой костюм брошь в виде черного человека в стиле "blackamoor", в котором фигуры черных людей часто изображаются в образе прислуги. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей.
    Принц Майкл Кентский с супругой принцессой Мишель Кентской (в центре). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Британская принцесса Мишель Кентская принесла извинения после того, как пользователи социальных сетей раскритиковали ее за появление на рождественском обеде королевы Елизаветы Второй с "расистским украшением", сообщает газета Guardian.

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    Согласно данным издания, некоторые пользователи посчитали, что таким образом принцесса нанесла оскорбление присутствующей на обеде невесте принца Гарри актрисе Меган Маркл, имеющей афроамериканские корни.

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    "Брошь является подарком и носилась много раз. Принцесса Мишель очень сожалеет и опечалена, что это вызвало обиду", — цитирует издание представителя принцессы.

    Мишель Кентская является супругой кузена королевы Елизаветы Второй принца Кентского Майкла. Принцессу обвиняли в неприемлемом поведении в 2004 году, когда, согласно сообщениям СМИ, она попросила "уехать обратно в колонии" чернокожих посетителей в ресторане в Нью-Йорке. Позднее Мишель опровергала правдивость высказывания.

    Paul Marriott/REX/Shutterstock
    Британская принцесса Мишель Кентская со скандальной брошью

    Кроме того, принцесса подвергалась критике из-за факта, что ее отец, немец про происхождению, состоял в военизированных отрядах "СС" и фашисткой партии в нацисткой Германии.

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