Британской принцессе пришлось извиняться за "расистскую брошь"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Британская принцесса Мишель Кентская принесла извинения после того, как пользователи социальных сетей раскритиковали ее за появление на рождественском обеде королевы Елизаветы Второй с "расистским украшением", сообщает газета Guardian.

Согласно данным издания, некоторые пользователи посчитали, что таким образом принцесса нанесла оскорбление присутствующей на обеде невесте принца Гарри актрисе Меган Маркл, имеющей афроамериканские корни.

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"Брошь является подарком и носилась много раз. Принцесса Мишель очень сожалеет и опечалена, что это вызвало обиду", — цитирует издание представителя принцессы.

Мишель Кентская является супругой кузена королевы Елизаветы Второй принца Кентского Майкла. Принцессу обвиняли в неприемлемом поведении в 2004 году, когда, согласно сообщениям СМИ, она попросила "уехать обратно в колонии" чернокожих посетителей в ресторане в Нью-Йорке. Позднее Мишель опровергала правдивость высказывания.

Paul Marriott/REX/Shutterstock Британская принцесса Мишель Кентская со скандальной брошью

Кроме того, принцесса подвергалась критике из-за факта, что ее отец, немец про происхождению, состоял в военизированных отрядах "СС" и фашисткой партии в нацисткой Германии.