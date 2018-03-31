наверх
31.03.201809:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Саудовский наследный принц согласился, что Асад не уйдет

    (обновлено: )10610
    Как отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед заявил, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту, но важно, чтобы он хотя бы не стал проводником иранских интересов.
    Митинг в Сирии.
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед заявил, что президент Сирии Башар Асад не уйдет с поста и важно, чтобы он хотя бы не стал проводником иранских интересов.

    До сих пор Эр-Рияд всегда подчеркивал, что Асад должен уйти.

    "Башар остается. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят", — сказал саудовский политик в интервью американскому журналу Time.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Митинг у администрации Кемерово. Архивное фото
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд