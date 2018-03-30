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    В Крыму отчитались об отправившихся воевать за ИГ в Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (443)

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    По данным крымских властей, установлен 101 житель полуострова, который выехал для участия в боевых действий в Сирию в составе международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта".
    Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра, в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Более 100 крымчан отправились в Сирию для участия в боевых действиях в рядах террористической группировки ИГ, сообщил министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов.

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    "Установлен 101 житель Крыма, выехавший для участия в боевых действий в Сирийскую арабскую республику в составе международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта", — сказал Абисов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе ведомства за прошлый год, сообщает РИА Новости.

    По его словам, проводится поиск и проверка оперативной и иной информации о жителях Крыма, принимавших участие, в том числе в АТО в Донбассе.

    "Установлено 218 таких лиц", — подчеркнул Абисов.

    Крым присоединили к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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