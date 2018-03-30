В Крыму отчитались об отправившихся воевать за ИГ в Сирии

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Более 100 крымчан отправились в Сирию для участия в боевых действиях в рядах террористической группировки ИГ, сообщил министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов.

"Установлен 101 житель Крыма, выехавший для участия в боевых действий в Сирийскую арабскую республику в составе международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта", — сказал Абисов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе ведомства за прошлый год, сообщает РИА Новости.

По его словам, проводится поиск и проверка оперативной и иной информации о жителях Крыма, принимавших участие, в том числе в АТО в Донбассе.

"Установлено 218 таких лиц", — подчеркнул Абисов.

Крым присоединили к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.