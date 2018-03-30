Макрон поддержал "Сирийские демократические силы"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (президент Франции — ред.) заверил "Сирийские демократические силы" в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии", — говорится в документе.

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Французский лидер напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.

Макрон также выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и "Сирийскими демократическими силами" при содействии Франции и мирового сообщества, отмечается в коммюнике.

"Президент Французской республики указал, что Франция продолжит прилагать все усилия вместе с заинтересованными странами для достижения прогресса во всеобъемлющем политическом урегулировании в Сирии, которое является единственным путем для обеспечения мира в Сирии и безопасности в регионе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — заявили в Елисейском дворце.

Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.