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    Макрон поддержал "Сирийские демократические силы"

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (442)

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    Французский лидер напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в сирийском Африне.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ,  30 мар — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

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    "Он (президент Франции — ред.) заверил "Сирийские демократические силы" в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии", — говорится в документе.

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    Французский лидер напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.

    Макрон также выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и "Сирийскими демократическими силами" при содействии Франции и мирового сообщества, отмечается в коммюнике.

    "Президент Французской республики указал, что Франция продолжит прилагать все усилия вместе с заинтересованными странами для достижения прогресса во всеобъемлющем политическом урегулировании в Сирии, которое является единственным путем для обеспечения мира в Сирии и безопасности в регионе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — заявили в Елисейском дворце.

    Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.

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