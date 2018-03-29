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    Франция направит войска в Сирию для помощи курдам - СМИ

    (обновлено: )10801
    По данным СМИ, возможность отправки Францией войск в Манбидж рассматривается на фоне решения совета национальной безопасности Турции, который потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского города.
    Военные во Франции. Архивное фото
    Sputnik / Claude Truong-Ngoc

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя делегации "Сирийских демократических сил" (SDF, арабо-курдские отряды) в Париже.

    Представительство НАТО. Архивное фото
    facebook.com/NLOUkraine
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    В четверг делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя делегации, глава Пятой Республики намерен "в самом скором времени" направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется. Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США.

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    Как сообщает газета, власти Франции поручили послу в Анкаре сообщить о принятом решении президенту Турции Реджепу Эрдогану.

    Ранее Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа. Анкара заявила, что при невыполнение этого требования может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.

    Напомним, ранее сообщалось, что часть курдов прекратила участие в операции США против ИГ в Сирии.

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