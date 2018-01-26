Курды заявили об уничтожении турецкого танка в Сирии

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) уничтожили танк турецких ВС в районе Раджу на севере сирийской провинции Алеппо, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.

"Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу", — сказал собеседник агентства.

Как заявил РИА Новости представитель Минздрава Турции в пятницу, в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении. В свою очередь президент Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.