Турецкие танки вошли в сирийский город и проводят операцию против курдов

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 16.00 по Киеву. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

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Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.