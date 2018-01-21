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    Турецкие танки вошли в сирийский город и проводят операцию против курдов

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (383)

    (обновлено: )43103
    Турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.
    Турция во время попытки военного переворота
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 16.00 по Киеву. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

    Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

    Смотрите также: Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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