Эрдоган обвинил США в вооружении сирийских курдов

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты продолжают оказывать военную поддержку силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, президент США Дональд Трамп заверил по телефону Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

"К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства… Мы не позволим создать террористический коридор на севере Сирии с выходом к Средиземному морю. Мы сделаем все необходимое в случае такой угрозы", — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, где турецкий лидер находится с визитом. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он вновь выступил против участия президента Сирии Башара Асада в будущих выборах. "В Сирии нужны демократические выборы. Турция готова оказать содействие этому… По теме Сирии мы планируем организовать встречу глав МИД стран, которые имеют сходные взгляды на ситуацию в стране, чтобы определиться с совместными шагами ", — добавил Эрдоган.