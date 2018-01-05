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    Эрдоган обвинил США в вооружении сирийских курдов

    (обновлено: )9710
    Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием, это источник турецкого беспокойства.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты продолжают оказывать военную поддержку силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

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    Как заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, президент США Дональд Трамп заверил по телефону Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

    "К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства… Мы не позволим создать террористический коридор на севере Сирии с выходом к Средиземному морю. Мы сделаем все необходимое в случае такой угрозы", — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, где турецкий лидер находится с визитом. Трансляцию вел телеканал NTV.

    Он вновь выступил против участия президента Сирии Башара Асада в будущих выборах. "В Сирии нужны демократические выборы. Турция готова оказать содействие этому… По теме Сирии мы планируем организовать встречу глав МИД стран, которые имеют сходные взгляды на ситуацию в стране, чтобы определиться с совместными шагами ", — добавил Эрдоган.

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