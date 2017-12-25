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    В Турции мужчина, захотевший обнять Эрдогана, вызвал переполох

    (обновлено: )8810
    Президент Турции Эрдоган выступал в провинции Ширнак, когда вдруг один из присутствующих неожиданно выпрыгнул к нему и пытался его обнять.
    Son Dakika Haber

    Охрана президента среагировала молниеносно, оттолкнув мужчину, который сумел немного протянуть Эрдогана за собой. Президент явно не ожидал такого поворота, поэтому немного растерялся.

    Мужчина, которого зовут Хусейн Демирджан, рассказал, что всего лишь хотел обнять обнять президента, сообщает hurriyetdailynews.com.

    Охранники Эрдогана сняли Демирджана со сцены, его  поместили под стражу, но затем отпустили.

    Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", а также предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на его признание США столицей Израиля.

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