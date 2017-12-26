наверх
26.12.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Инцидент с Эрдоганом. От любви до управления безопасности - один шаг

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (311)

    (обновлено: )221
    "Я очень люблю нашего президента, и хотел выразить свою благодарность, обняв его, для чего и поднялся на сцену", - объяснил свое поведение виновник инцидента Хусейн Демирджан.
    В Турции мужчина выбежал на сцену, чтобы обнять Эрдогана
    Скриншот видео

    РИА Новости Украина

    Несколько волнительных минут пришлось пережить президенту Турции и председателю правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепу Тайипу Эрдогану во время его недавнего выступления перед однопартийцами в турецком городе Ширнак (Şırnak), сообщает Sputnik.

    На Эрдогана набросился поклонник, который захотел его обнять
    Son Dakika Haber
    В Турции мужчина, захотевший обнять Эрдогана, вызвал переполох

    Как сообщают турецкие СМИ, когда Эрдоган поднялся на сцену, чтобы поприветствовать делегатов заседания, к нему, минуя охрану, сумел прорваться мужчина. Он подбежал к турецкому лидеру и схватил его за плечи. Телохранители Эрдогана моментально среагировали и вывели мужчину из зала, после чего доставили его в Управление безопасности для проведения разбирательства. На допросе нарушитель порядка по имени Хусейн Демирджан (Hüseyin Demircan) сказал, что бросился к президенту от переизбытка чувств: "Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли", сказал он.

    По словам Демирджана, он является основателем Фонда ветеранов боевых действий и их семей в Ширнаке: "13 моих родственников, в том числе, мать, два старших брата и двое сестер, погибли от рук РПК (Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической — Ред.). Я очень люблю нашего президента, и хотел выразить свою благодарность, обняв его, для чего и поднялся на сцену. Но охрана неправильно меня поняла и вывела из зала. У меня не было иного намерения, кроме как обнять г-на президента. Я не хотел вызывать такую панику", сказал он.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    После допроса в Управлении безопасности, Демирджан был освобожден.

    hurriyet.com.tr
    Эрдоган после утренней молитвы в мечети
    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Подземное хранилище газа. Архивное фото
      Итоги-2017, прогнозы-2018
      Служба безопасности Украины
      Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
      Центральный офис "Нафтогаз Украины"
      Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
      Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
      Привет, оружие! Поставки из Канады и США