Инцидент с Эрдоганом. От любви до управления безопасности - один шаг

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РИА Новости Украина

Несколько волнительных минут пришлось пережить президенту Турции и председателю правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепу Тайипу Эрдогану во время его недавнего выступления перед однопартийцами в турецком городе Ширнак (Şırnak), сообщает Sputnik.

Как сообщают турецкие СМИ, когда Эрдоган поднялся на сцену, чтобы поприветствовать делегатов заседания, к нему, минуя охрану, сумел прорваться мужчина. Он подбежал к турецкому лидеру и схватил его за плечи. Телохранители Эрдогана моментально среагировали и вывели мужчину из зала, после чего доставили его в Управление безопасности для проведения разбирательства. На допросе нарушитель порядка по имени Хусейн Демирджан (Hüseyin Demircan) сказал, что бросился к президенту от переизбытка чувств: "Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли", сказал он.

По словам Демирджана, он является основателем Фонда ветеранов боевых действий и их семей в Ширнаке: "13 моих родственников, в том числе, мать, два старших брата и двое сестер, погибли от рук РПК (Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической — Ред.). Я очень люблю нашего президента, и хотел выразить свою благодарность, обняв его, для чего и поднялся на сцену. Но охрана неправильно меня поняла и вывела из зала. У меня не было иного намерения, кроме как обнять г-на президента. Я не хотел вызывать такую панику", сказал он.

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После допроса в Управлении безопасности, Демирджан был освобожден.