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    Мусульмане могут лишиться Мекки после потери Иерусалима - Эрдоган

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (43)

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    Говоря о проблеме Иерусалима и о том, во что она может вылиться для мусульманского мира, Тайип Эрдоган заявил, причина нападок в том, что "мы строим сильную Турцию".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил опасение, что мусульмане не смогут защитить Медину и Мекку после того, как "потеряют Иерусалим".

    В Иерусалиме произошли столкновения палестинских активистов с полицией
    Ruptly TV
    В Иерусалиме произошли столкновения палестинских активистов с полицией

    "Если мы потеряем Иерусалим, то мы не сможем защитить Медину. Если потеряем Медину, то потеряем Мекку и Каабу. На нас постоянно нападают, причина в том, что мы строим сильную Турцию", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. 

    Читайте также: Цыганочка с выходом. Критика Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля

    Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом подчеркнул, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах. Трамп обязуется переместить посольство США в Иерусалим из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "историческим" решение Трампа. В своем заявлении он отметил, что инициатива Трампа является важным шагом на пути к миру. В свою очередь, радикальная палестинская группировка "Хамас" заявила, что решение Трампа открывает "ворота ада".

    Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил в ответ на действия США провозгласить Иерусалим столицей Палестины.

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