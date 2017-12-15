Мусульмане могут лишиться Мекки после потери Иерусалима - Эрдоган

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил опасение, что мусульмане не смогут защитить Медину и Мекку после того, как "потеряют Иерусалим".

"Если мы потеряем Иерусалим, то мы не сможем защитить Медину. Если потеряем Медину, то потеряем Мекку и Каабу. На нас постоянно нападают, причина в том, что мы строим сильную Турцию", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

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Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом подчеркнул, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах. Трамп обязуется переместить посольство США в Иерусалим из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "историческим" решение Трампа. В своем заявлении он отметил, что инициатива Трампа является важным шагом на пути к миру. В свою очередь, радикальная палестинская группировка "Хамас" заявила, что решение Трампа открывает "ворота ада".

Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил в ответ на действия США провозгласить Иерусалим столицей Палестины.