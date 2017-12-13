Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", а также предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на его признание США столицей Израиля.

"Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль – это террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины", — заявил Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Также он поблагодарил страны, которые осудили решение Трампа.

"Я верю, что 196 стран – членов ООН покажут свою правильную позицию. США может быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.

На прошлой неделе президент США Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.