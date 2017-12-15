В Иерусалиме произошли столкновения палестинских активистов с полицией

Израильская полиция перекрыла проход через Дамасские ворота в Иерусалиме, где традиционно проходят акции протеста палестинского населения, однако протестующим удалось прорвать оцепление, начались столкновения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Через Дамасские ворота в Старый город Иерусалима жители восточных арабских кварталов города традиционно приходят на молитву в мечеть Аль-Акса. Через эти же ворота они выходят с молитвы, и здесь же устраивают митинги.
🇵🇸#Palestine : Israeli occupation forces attacked Palestinians At Damascus gate by dogs . pic.twitter.com/hvTAISlKog— Shehab News (@ShehabAgencyEn) 15 декабря 2017 г.
Традиционный сценарий повторился в пятницу - большая часть площади была утром перекрыта металлическими ограждениями, оставлены только узкие проходы, места для собраний нет. На площади собралось большое количество полицейских, а также съемочные группы. Внутри Старого города также находится большое количество полицейских и военных.
После окончания дневной молитвы группа арабов устроила акцию на площади у Дамасских ворот - они выкрикивают антиизраильские лозунги и дерутся с полицией. В свою очередь полицейские выталкивают протестующих с площади и задерживают наиболее активных. Бригады врачей госпитализировали нескольких пострадавших.
🇵🇸 #Palestine: Israeli soldier beating Palestinian woman at Damascus gate in #Jerusalem .— Shehab News (@ShehabAgencyEn) 15 декабря 2017 г.
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После этого полицейские перекрыли Дамасские ворота, однако протестующим удалось прорвать полицейские заграждения. Многочисленные зрители встретили их "победу" аплодисментами, после столкновения вспыхнули с новой силой. В настоящее время беспорядки продолжаются, в них участвуют несколько десятков человек, еще несколько сотен наблюдают. К месту столкновений стянуты конные подразделения полиции.
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