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    Культура

    Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - СМИ

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    Было принято решение, что официальный список политических лидеров - британских и международных - не является необходимостью для принца Гарри и Меган Маркл.
    Британский принц Гарри и его невеста, американка Меган Маркл, впервые появились вместе на официальном мероприятии.
    @KensingtonRoyal

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, передает агентство Рейтер со ссылкой в британском правительстве.

    Принц Гарри помолвился с актрисой Меган Маркл
    REUTERS Toby Melville
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    Официальный представитель принца подтвердил эту информацию. "Было принято решение, что официальный список политических лидеров — британских и международных — не является необходимостью для принца Гарри и Меган Маркл", — заявил он.

    Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. На свою свадьбу в Виндзорский замок принц Гарри и его невеста пригласили 2 тысячи 640 рядовых жителей страны.

    Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии.

    После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Сассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.

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