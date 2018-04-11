Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, передает агентство Рейтер со ссылкой в британском правительстве.

Официальный представитель принца подтвердил эту информацию. "Было принято решение, что официальный список политических лидеров — британских и международных — не является необходимостью для принца Гарри и Меган Маркл", — заявил он.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. На свою свадьбу в Виндзорский замок принц Гарри и его невеста пригласили 2 тысячи 640 рядовых жителей страны.

Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии.

После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Сассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.