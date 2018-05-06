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    Скончался известный российский военный корреспондент

    (обновлено: )83
    Марат Мусин - военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.
    Марат Мусин. Архивное фото
    @annanews_info

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава информационного агентства ANNA-News, военкор Марат Мусин скончался в Казани, сообщил в субботу один из сотрудников агентства.

    "Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай", — сказал собеседник РИА Новости.

    Смотрите также: Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле

    Марат Мусин — военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.

    ​Ранее сообщалось, что среди 29 погибших в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле было девять журналистов.

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