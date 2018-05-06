Скончался известный российский военный корреспондент

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава информационного агентства ANNA-News, военкор Марат Мусин скончался в Казани, сообщил в субботу один из сотрудников агентства.
"Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай", — сказал собеседник РИА Новости.
Смотрите также: Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле
Марат Мусин — военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.
— ANNA-News (@annanews_info) 5 травня 2018 р.
Ранее сообщалось, что среди 29 погибших в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле было девять журналистов.