Скончался известный российский военный корреспондент

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава информационного агентства ANNA-News, военкор Марат Мусин скончался в Казани, сообщил в субботу один из сотрудников агентства.

"Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай", — сказал собеседник РИА Новости.

Смотрите также: Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле

Марат Мусин — военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.

​Ранее сообщалось, что среди 29 погибших в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле было девять журналистов.