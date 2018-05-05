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    В СИЗО умер подозреваемый в резонансной аварии в Кривом Роге

    (обновлено: )93006
    Подозреваемый по состоянию здоровья около двух недель провёл в больнице под присмотром конвоя и врачей, но был переведен в СИЗО.
    Подозреваемый в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В исправительном учреждении скончался водитель Mazda, которого подозревают в смертельном ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек.

    В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверки маршруток
    Фото "Первый криворожский"
    В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверку маршруток

    Об этом "Первому Городскому" стало известно из собственных источников. 

    Водителю Mazda суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться на время следствия в СИЗО. Но по состоянию здоровья около двух недель провёл в больнице под присмотром конвоя и врачей.

    Несколькими днями ранее задержанного перевели в СИЗО.

    Резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.

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