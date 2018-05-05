В СИЗО умер подозреваемый в резонансной аварии в Кривом Роге

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В исправительном учреждении скончался водитель Mazda, которого подозревают в смертельном ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек.

Об этом "Первому Городскому" стало известно из собственных источников.

Водителю Mazda суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться на время следствия в СИЗО. Но по состоянию здоровья около двух недель провёл в больнице под присмотром конвоя и врачей.

Несколькими днями ранее задержанного перевели в СИЗО.

Резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.