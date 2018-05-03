В Кривом Роге пешеход угодил под автомобиль патрульных - СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Центрально-Городском районе Кривого Рога произошла авария с участием машины патрульных полицейских и пешехода.

Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Мужчина получил легкие травмы, сообщает "Первый Криворожский".

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, на месте происшествия работали следователи.

В Управлении патрульной полиции Кривого Рога сообщают о начатой по факту ДТП служебной проверке.

Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.