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    Происшествия

    В Кривом Роге пешеход угодил под автомобиль патрульных - СМИ

    (обновлено: )55
    Как сообщают криворожские СМИ, машина патрульных сбила мужчину, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
    Полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV
    facebook.com/arsen.avakov

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Центрально-Городском районе Кривого Рога произошла авария с участием машины патрульных полицейских и пешехода. 

    ДТП с пострадавшими в Житомире. Водитель влетел в бетонный забор и сбежал. Видео
    Новости Житомира/Youtube
    ДТП с пострадавшими в Житомире. Водитель влетел в забор и сбежал

    Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

    Мужчина получил легкие травмы, сообщает "Первый Криворожский"

    Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, на месте происшествия работали следователи.

    В Управлении патрульной полиции Кривого Рога сообщают о начатой по факту ДТП служебной проверке. 

    Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.

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