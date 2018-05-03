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    ДТП с пострадавшими в Житомире. Водитель влетел в забор и сбежал

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    ДТП произошло около 7:00 в четверг на площади Привокзальной в Житомире, в результате которого пострадали пять человек. Водитель, въехавший на Volkswagen в забор, сбежал с места аварии.
    Новости Житомира/Youtube

    "Volkswagen врезался в бетонный забор. На месте происшествия были две "скорые" и работает следственно-оперативная группа", — пишет местное издание Zhitomir.info.

    Руководитель пресс-службы ГУ НП в области Алла Ващенко уточнила, что ДТП произошло на перекрестке улиц Вокзальной и Гоголевской.

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    Новости-N/Youtube
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    "Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, совершил столкновение с бетонным забором. По имеющейся информации, водитель автомобиля место ДТП оставил. В настоящее время устанавливается его личность. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека. Также медицинская помощь оказывалась еще двум пассажирам автомобиля", — сообщила она.

    Ранее пресс-секретарь Аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") Галина Бондаренко подтвердила информацию, что работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета, в связи с чем рейс на Неаполь (Италия) перенесли.

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