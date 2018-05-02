Появились детали ДТП под Харьковом, в котором погиб известный автоблогер

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos. Вероятным виновником аварии оказался экс-сотрудник МВД Украины, сообщают СМИ.

По данным ГУ Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел 1 мая около 17:20. "Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette, вследствие чего водитель последнего авто погиб на месте, а пассажирка была госпитализирована в шоковом состоянии", — говорится в сообщении.

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В то же время автоблогер Роман Алексеенко, известный под ником Оrjeunesse, сообщил подробности смертельной аварии.

"Только что бухой П…… на крузаке унес жизнь товарища. Выехал на встречку, где переехал корвет. Водитель 200-го крузак оказался сотрудником МВД Одарченко Дмитрием Николаевичем. Цитирую: "Мне по**й, я сотрудник, мне ничего не будет", — цитирует Алексеенко издание "Апостроф".

apostrophe.ua Смертельное ДТП под Харьковом

Позже он добавил: "Только что вынесли подозрение, он задержан и будет доставлен сначала в больницу, а потом в ИВС. Проходить мед. освидетельствование отказался".

orjeunesse Смертельное ДТП под Харьковом

По данным СМИ, Одарченко только в марте 2018 года уволили с должности заведующего государственной лабораторией ветеринарной санитарной экспертизы на рынке №10. Он является доктором технических наук, профессором Харьковского университета питания и торговли. В его декларации не значился Land Cruiser, — его владельцем оказался некий Алексей Вязовченко. На месте событий мужчина показывал всем удостоверение сотрудника давно расформированного департамента МВД ГАИ.

Также отмечается, что спустя час после инцидента страницы гонщика Василенко в соцсетях были удалены.