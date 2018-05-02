наверх
02.05.201802:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Появились детали ДТП под Харьковом, в котором погиб известный автоблогер

    (обновлено: )22710
    Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette, вследствие чего водитель последнего авто погиб на месте, сообщили в полиции. По данным СМИ, виновником ДТП является экс-сотрудник МВД Украины.
    Смертельное ДТП под Харьковом
    orjeunesse

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos. Вероятным виновником аварии оказался экс-сотрудник МВД Украины, сообщают СМИ.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    По данным ГУ Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел 1 мая около 17:20. "Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette, вследствие чего водитель последнего авто погиб на месте, а пассажирка была госпитализирована в шоковом состоянии", — говорится в сообщении.

    Читайте также: "Скорая" и пострадавшие в ДТП: есть нерешенные проблемы

    В то же время автоблогер Роман Алексеенко, известный под ником Оrjeunesse, сообщил подробности смертельной аварии.

    "Только что бухой П…… на крузаке унес жизнь товарища. Выехал на встречку, где переехал корвет. Водитель 200-го крузак оказался сотрудником МВД Одарченко Дмитрием Николаевичем. Цитирую: "Мне по**й, я сотрудник, мне ничего не будет", — цитирует Алексеенко издание "Апостроф".

    apostrophe.ua
    Смертельное ДТП под Харьковом

    Позже он добавил: "Только что вынесли подозрение, он задержан и будет доставлен сначала в больницу, а потом в ИВС. Проходить мед. освидетельствование отказался". 

    orjeunesse
    Смертельное ДТП под Харьковом

    По данным СМИ, Одарченко только в марте 2018 года уволили с должности заведующего государственной лабораторией ветеринарной санитарной экспертизы на рынке №10. Он является доктором технических наук, профессором Харьковского университета питания и торговли. В его декларации не значился Land Cruiser, — его владельцем оказался некий Алексей Вязовченко. На месте событий мужчина показывал всем удостоверение сотрудника давно расформированного департамента МВД ГАИ.

    Также отмечается, что спустя час после инцидента страницы гонщика Василенко в соцсетях были удалены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине