Страшное ДТП на трассе Киев - Черкассы. Погиб ребенок

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Черкассы в субботу, 28 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ориентировочно в 11:30 сегодня, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто — джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", – говорится в сообщении.

Правоохранители информацию о ДТП пока не комментировали.

Напомним, ранее в курортном городе Приморск в ночь на 27 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в полиции, 26 апреля около 23:45 по улице Славянской водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом.