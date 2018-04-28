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    Страшное ДТП на трассе Киев - Черкассы. Погиб ребенок

    (обновлено: )19501
    Как стало известно, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada.
    ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Черкассы в субботу, 28 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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    "Ориентировочно в 11:30 сегодня, в районе села Песчаное, объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто — джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", – говорится в сообщении.

    Правоохранители информацию о ДТП пока не комментировали.

    Напомним, ранее  в курортном городе Приморск в ночь на 27 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в полиции, 26 апреля около 23:45 по улице Славянской водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом.

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