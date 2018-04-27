В курортном городе произошло смертельное ДТП: двое погибших

Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В курортном городе Приморск в ночь на 27 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в полиции, 26 апреля около 23:45 по улице Славянской водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом.

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В результате аварии погиб водитель легковушки и его пассажир. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", продолжается досудебное расследование.

Накануне внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.