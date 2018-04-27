СБУшник и офицеры полиции утопили товарища, чтобы скрыть факт ДТП

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины установил обстоятельства загадочной смерти полицейского в Кировоградской области.

В октябре прошлого года в Кировоградской области погиб полицейский, которого бросил в колодец сотрудник СБУ, посчитав его погибшим в результате ДТП, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в начале октября 2017-го житель города Благовещенска сообщил об исчезновении сына, сотрудника уголовного подразделения местного отдела полиции. После поисков, в которых принимали участие как правоохранители, так и родные пропавшего, его тело было обнаружено в колодце посреди поля, а машина — в близлежащем водоеме.

"Как удалось установить в результате расследования, погибший, 24-летний старший лейтенант полиции, поехал на собственном автомобиле ВАЗ отдохнуть в компании двух участковых офицеров Благовещенского отдела полиции, 27-летнего сотрудника СБУ и 33-летнего жителя Благовещенского района. Несмотря на то, что сезон официально еще не был начат, они решили выехать на охоту. Перед этим они выпили — для азарта", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины заметили косулю и решили преследовать ее прямо на автомобиле, "однако гонки по осеннему полю старый "Жигуль" не выдержал и перевернулся". В результате ДТП владелец машины, который сидел на пассажирском месте, оказался прижат металлическим каркасом и не подавал признаков жизни.

Скриншот с видео Департамента внутренней безопасности НП Украины Автомобиль, на котором передвигались фигуранты преступления

"Вместо того, чтобы вызвать полицию и "скорую", мужчины решили скрыть происшествие, чтобы оно "не выплыло наверх". Положили своего друга в багажник другого автомобиля, а затем отвезли к колодцу посреди поля. 33-летний гражданский и сотрудник СБУ сбросили тело оперативника в колодец, для надежности прикрепив к его ноге тяжелый камень. Машину же утопили неподалеку в карьере", — сообщили в Департаменте внутренней безопасности.

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Судебно-медицинская экспертиза выявила, что смерть полицейского наступила не из-за ДТП, а "в результате убийства по неосторожности". Было установлено, что причиной смерти 24-летнего правоохранителя стали не травмы, полученные в результате ДТП, а механическая асфиксия от утопления. Таким образом, если бы остальные участники происшествия вызвали на место аварии медиков, погибший остался в живых.

Жителю Благовещенского района, который находился за рулем на момент ДТП и после принимал участие в утоплении пострадавшего, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 119 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения и убийство по неосторожности. На данный момент он арестован без права внесения залога.

Сотруднику СБУ инкриминируют ч. 1 ст. 119 и ст. 396 УК Украины — убийство по неосторожности и сокрытие преступления. Он также содержится под стражей без возможности внесения залога. Соответствующие материалы по делу переданы в суд.

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Что касается еще двух фигурантов, участковых офицеров полиции, то они оба уволены из органов. Кроме того, по решению Благовещенского районного суда Кировоградской области один из них был приговорен к трем годам лишения свободы за сокрытие преступления, однако на основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания. Для него установлен испытательный срок в 2 года. Также начальника Благовещенского отдела полиции уволили с должности.

Напомним, ранее полиция отреагировала на видео разгрома лагеря ромов в Киеве.