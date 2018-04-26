В Киеве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена на Лютеранской

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Злоумышленник, который 6 марта смертельно ранил мужчину на улице Лютеранской, задержан, сообщает Lb.ua со ссылкой на прокуратуру Киева.

Напомним, в одном из дворов неизвестный нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой".

Преступником оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

"Установлено, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", — сказано в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.