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    В Киеве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена на Лютеранской

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (388)

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    Преступником оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
    В Киеве на улице Лютеранской убили мужчину. Архивное фото
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Злоумышленник, который 6 марта смертельно ранил мужчину на улице Лютеранской, задержан, сообщает Lb.ua со ссылкой на прокуратуру Киева.

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    Напомним, в одном из дворов неизвестный нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой".

    Преступником оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

    "Установлено, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", — сказано в сообщении.

    Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

    В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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