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    Общество

    СБУ прокомментировала задержание своего сотрудника на крупной взятке

    (обновлено: )44
    Сотрудник СБУ в Киеве был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в $50 000 от иностранца. В спецслужбе заявили, что "заинтересованы в быстрой очистке своих рядов".
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по делу задержанного на крупной взятке сотрудника столичного главка СБУ.

    Мотор Сич в Запорожье
    Украинское фото
    СБУ против "Мотор Сич". США как Китай и рейдерство в законе

    Накануне сообщалось, что сотрудник СБУ в Киеве был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в $50 000.

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    "С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — написал на своей странице в Facebook спикер спецслужбы Елена Гитлянская. 

    По ее словам, глава СБУ Василий Грицак заявил, что "мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов".

    Facebook Елены Гитлянской
    Комментарий спикера СБУ Елены Гитлянской

    Напомним, ранее почетный президент АО "Мотор Сич", народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев назвал обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины провели в понедельник, 23 апреля, на запорожском предприятии, "методом устрашения" и "рейдерским захватом". 

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