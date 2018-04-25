СБУ прокомментировала задержание своего сотрудника на крупной взятке

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по делу задержанного на крупной взятке сотрудника столичного главка СБУ.

Накануне сообщалось, что сотрудник СБУ в Киеве был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в $50 000.

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"С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — написал на своей странице в Facebook спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, глава СБУ Василий Грицак заявил, что "мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов".

Facebook Елены Гитлянской Комментарий спикера СБУ Елены Гитлянской

Напомним, ранее почетный президент АО "Мотор Сич", народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев назвал обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины провели в понедельник, 23 апреля, на запорожском предприятии, "методом устрашения" и "рейдерским захватом".