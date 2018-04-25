СБУ прокомментировала задержание своего сотрудника на крупной взятке

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по делу задержанного на крупной взятке сотрудника столичного главка СБУ.
Накануне сообщалось, что сотрудник СБУ в Киеве был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в $50 000.
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"С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — написал на своей странице в Facebook спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
По ее словам, глава СБУ Василий Грицак заявил, что "мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов".
Напомним, ранее почетный президент АО "Мотор Сич", народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев назвал обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины провели в понедельник, 23 апреля, на запорожском предприятии, "методом устрашения" и "рейдерским захватом".