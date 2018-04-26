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    СБУ обвинила РФ в подготовке провокаций на майские праздники

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    Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники через соцсети.
    Служба безпеки України

    Оперативники спецслужбы прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает пресс-служба СБУ.

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    Vano Shlamov / AFP
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    Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций.

    "По заданию и финансированием кураторов из РФ они активно распространяли через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий. Благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию нашей страны на международной арене как демократического и европейского государства", — сообщает СБУ.

    Ранее сообщалось, то три тысячи полицейских будут дежурить в Киевской области на майские праздники.

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