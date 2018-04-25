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    Общество

    СБУ обвинила КГБ Белоруссии в попытке завербовать украинца

    (обновлено: )17801
    По данным пресс-службы СБУ, житель Черниговской области периодически выезжал в Белоруссию к родственникам. Во время очередной поездки был задержан правоохранительными органами за якобы нарушение правил торговли.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Белоруссии, которые хотели получать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории.

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    По данным пресс-службы, житель Черниговской области периодически выезжал в Белоруссию к родственникам. Во время очередной поездки был задержан правоохранительными органами за якобы нарушение правил торговли.

    "При этом представители КГБ Белоруссии, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в республику", — говорится в сообщении ведомства.

    Вернувшись в Украину, житель области обратился в СБУ, где дал показания и рассказал об обстоятельствах вербовки. "Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности, что предусмотрено законодательством", — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

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