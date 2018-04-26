Финал протестов в Ереване - демонтаж олигархической системы — Меграбян

Vano Shlamov / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Армении призывают к новым акциям протеста. В частности, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян сделал такое заявление после отмены его встречи с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном.

Оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении хочет воспользоваться отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна и сохранить власть, а этого нельзя допустить. Из-за этого Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом провести 25 апреля новую демонстрацию.

Стоит напомнить, что протесты в Армении начались 13 апреля, незадолго до назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Подробнее о ситуации в стране в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал (25 апреля — Ред.) политолог из Армении Рубен Меграбян.

Что происходит в Армении? Начинается новая волна протестов?

— Сегодня с утра, после перерыва на вчерашний день, когда 24 апреля отмечалась годовщина геноцида армян в Османской империи, так вот, вчера не было ни одной акции протеста. А сегодня они возобновились, причем возобновились после того как было объявлено, что переговоры между Пашиняном и Карапетяном не состоятся, потому что еще до переговоров стороны фактически выразили позиции, которые не имеют между собой ничего общего. То есть, там разное понимание ситуации. И чтобы действующая власть была более адекватной к сложившимся реалиям, эти акции протеста сегодня возобновлены и объявлен новый митинг. Расхождения идут по вопросу о досрочных выборах и о назначении нового премьера не из правящей партии. Это те два пункта, по которым диаметральное расхождение мнений.

Насколько в Армении сейчас велика поддержка оппозиции?

— Мы видим, что у власти поддержка практически нулевая, люди требуют ухода не только Саргсяна как личности, что уже произошло, но и вообще всей этой системы, которая пока что осталась, вся эта конструкция осталась же. На данный момент еще есть парламент, где большинство мест за Республиканской партией, осталось правительство, правда в ранге временно исполняющих обязанности, тоже сформированное в свое время Саргсяном, который был намерен возглавлять это правительство. Одним словом, это не означает, что вместо Саргсяна должен прийти Карен Карапетян. Вчера были сигналы о том, что правящая элита пытается уже подстроиться под Карапетяна. Естественно, оппозиционные силы сочли это неприемлемым, было сделано заявление, что вопрос не решится без досрочных выборов, и должен быть обеспечен уже вот переход плавный, мирный переход власти. Об этом сегодня ночью было распространено заявление Госдепартамента США с призывом к сторонам обеспечить мирный переход власти.

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Ясна ли конечная цель демонстрантов?

— Речь будет идти о двух вещах: о досрочных выборах и о переходном процессе. Причем переходное правительство не должно быть из правящей до сих пор Республиканской партии.

Потому что конечной целью является "демонтаж" всей этой коррумпированной олигархической системы.

REUTERS Gleb Garanich Ситуация в Ереване

Какая реакция на эти события от и. о. премьера Карена Карапетяна?

— Карапетян вначале придерживался твердой позиции, что это так не делается. Потом в конце дня сказал, что он готов обсудить все вопросы, в том числе и вопрос досрочных парламентских выборов. То есть во власти тоже есть понимание, что жесткое противодействие по меньшей мере неразумно.

Что с порядком на улицах? Много ли людей вишли?

— Да, очень много людей, очень много людей, происходит шествие по центральным улицам Еревана, объявлена студенческая забастовка, вузы встали, народ на улицах, и все собираются на митинг на площади Республики, это центральная площадь Еревана.

Правоохранители сопровождают шествие, никакого вмешательства, само шествие очень мирное, такие вежливые, деловые взаимоотношения между митингующими и между протестующими, и полицейскими.

Как долго продолжится протест?

— Я так думаю, это вопрос считанных дней, если не часов. Потому что ситуация просто так императивно диктует именно контуры решения, куда мы идем, потому что можно быть за власть, можно быть за оппозицию, можно спорить, кто будет у руля, но руль ломать нельзя.

Ранее политический обозреватель из Еревана Айк Халатян заявлял, что Саргсян ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития.

Напомним, политолог Ерванд Бозоян предполагал, что армянская бизнес-элита после отставки Сержа Саргсяна попытается сохранить влияние, консолидировавшись вокруг Карена Карапетяна.