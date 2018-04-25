Убийство бизнесмена в Херсоне: у следствия несколько версий

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает несколько рабочих версий по делу об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что в городе был введен план "Сирена", но по горячим следам злоумышленника не задержали.

"Следственно-оперативная группа поздно вечером закончила первоначальные следственные действия. Утром мне докладывали об имеющихся возможных рабочих версиях этого правонарушения. Точные мотивы пока не установлены", – сказал он.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами в том числе", – отметил глава Нацполиции.

Пащенко был убит на месте, его охранник получил пулю в грудь и был увезен в больницу в карете скорой помощи. С места преступления киллер скрылся, а полиция нашла здесь около пяти гильз от пистолета Макарова, пишет издание.

По факту умышленного убийства двух и более лиц (статья 115 УК Украины) открыто уголовное производство. В действие введен оперативный план "Сирена", однако задержать стрелка при отходе с места преступления не удалось. На выездах из города дежурят оперативно-поисковые группы и патрули.