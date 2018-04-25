Спецкор: от циничного убийства весь Херсон в шоке

РИА Новости Украина- Радиостанция Голос Столицы

В Херсоне введен оперативный план "Сирена", на выездах из города дежурят патрули.

Такие действия правоохранителей — реакция на произошедшую 24 апреля перестрелку, в результате которой один местный житель погиб, а другой — получил ранения. Как стало известно, погибший — местный бизнесмен Игорь Пащенко, а раненный — его охранник.

Подробнее о том, что произошло в Херсоне, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы из Херсона Сергей Никитенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відомі вже деталі того, що сталося?

— Вчора, 24 квітня, о 19.40 на одній з вулиць міста у дворі житлого будинку прогриміло як мінімум чотири вистріли. У ході цієї стрілянини загинув на місці місцевий 49-річний бізнесмен Ігор Пащенко. Охоронець його зазнав поранення. Наразі план перехоплення, який введено, "Сирена", не дав ніяких результатів, поліція працює, нікого ще не затримали, ніяких офіційних більше даних не надають. Джерела в поліції кажуть про те, що вбивство було здійснено за допомогою пістолета ТТ, і це все наразі. Відомим бізнесмен Пащенко став не після того як займався бізнесом, а після скандалу з "домініканською історією", екс-мером Херсона Володимиром Сальдо, який в 2016 році заявив про викрадення в Домініканській республіці Денисом Пащенко — це рідний брат загиблого. Денис Пащенко, в свою чергу, звинуватив Сальдо у своєму викраденні. І після судових тяганин виявилося, що домініканський суд визнав Сальдо винним, але на той час він вже втік з Домінікани і наразі перебуває в Херсоні.

Відділ комунікації поліції Херсонської області На месте убийства в Херсоне

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Є інформація щодо стану охоронця?

— Наразі ні медики, ні поліція не коментують ніяк. Скоріше за все, він важливий свідок в цій справі. Хоча на місці я вчора там побував, там дуже темно, двір майже не освітлений, тому дуже мало шансів, що охоронець міг когось побачити.

Щодо мотивів стрілянини і вбивства правоохоронці теж нічого не кажуть?

— Фактично ніхто не коментує це відкрито, тому що всі знають, весь Херсон, майже вся Україна зі ЗМІ знає про конфлікт між впливовим політиком Володимиром Сальдо, це екс-нардеп, екс-мер Херсона, зараз депутат міської ради. Але офіційно, зрозуміло, цю версію поліція не озвучує.

А що відомо про реакцію жителів Херсону?

— Це шок, такого зухвалого вбивства давно не було в тихому провінційному Херсоні, всі обговорюють цю подію, бо пов'язані політики, дуже відомі особи з цією справою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області На месте убийства в Херсоне

А що можна сказати щодо реакції правоохоронців і реакції жителів Херсону на дії правоохоронців?

— Важко сказати, така ситуація, зараз у Херсонщині з офіційним візитом перебуває президент, тому посилені й так заходи безпеки. Дуже багато поліції, охорони і так далі. Хоча він не в самому Херсоні, а десь на військових навчаннях в області, але дуже посилені. Тому це дуже видно, велику кількість нацгвардійців, поліції, і так далі. Це вбивство відбулося напередодні візиту президента, тому ви розумієте, резонанс.

ГУ НП в Херсонской области На месте убийства в Херсоне

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