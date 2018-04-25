Хроника 24 апреля: бунт на Закарпатье, резонансное убийство бизнесмена в Херсоне

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 24 апреля, в Херсоне застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко, хакеры взломали сайт Минэнерго, а возле здания полиции в Макеевке прогремел мощный взрыв. Помимо этого стало известно, что Николаевский судостроительнтный завод выставлен на продажу. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Бунт на Закарпатье: протестующие перекрыли трассу Киев — Чоп

Протестующие перекрыли утром во вторник международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области. Они требуют разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой. Позиция Закарпатской ОГА относительно создания объединенной территориальной общины остается неизменной — "мы не дадим уничтожить район, чтобы сделать счастливыми несколько сел", заявил глава ОГА Геннадий Москаль.

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В Запорожье стартуют масштабные антитеррористические учения

Во вторник в Запорожье стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до четверга, 26 апреля, сообщают местные СМИ. Как уточняется, учения при поддержке органов местной власти проведут сотрудники Службы безопасности Украины при участии Нацгвардии, Государственной службы ЧС. В Запорожье ожидается большое скопление спецназовцев и военных.

Порошенко уволил руководителя СБУ в Донбассе

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олег Козловский уволен, говорится на сайте президента Украины. В минувшем году Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Кроме того, Петр Порошенко заявлял, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

Минздрав отстранил еще одного ректора медцинского вуза

Ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины, в ведомстве которого находится вуз. " Основание — составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией, о Запорожана В.М", — говорится в сообщении министерства.

Резонансное убийство бизнесмена в Херсоне

В Херсоне во вторник вечером, 24 апреля, застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко. Пащенко был убит на месте, его охранник получил пулю в грудь и был увезен в больницу в карете скорой помощи. С места преступления киллер скрылся, а полиция нашла здесь около пяти гильз от пистолета Макарова, пишут СМИ. Задержать стрелка при отходе с места преступления не удалось.

Хакеры взломали сайт Минэнерго

Накануне неизвестные взломали сайт министерства энергетики, требуя 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку. Позже в Минэнерго сообщили, что привлекли специалистов в сфере IT-безопасности для возобновления работы сайта. "Работа официального сайта Минэнергоугля временно остановлена в связи с техническими причинами", — говорится в сообщении министерства.

Николаевский судостроительнтный завод выставлен на продажу

Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на продажу, сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Причина продажи — долги по заработной плате в сумме 30,2 млн грн. Здания и сооружения находятся на правом берегу реки Ингул на земельном участке площадью 6,924 гектара, на который оформлено право постоянного пользования.

Мощный взрыв возле здания полиции в Макеевке

В подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевке у здания местной полиции прогремел взрыв, сообщает интернет-издание "Новости Донбасса". "Примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина "Этюд". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", — говорится в сообщении.

В Германии задержали экс-нардепа Крючкова

В Германии задержали бывшего депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", сообщили в НАБУ. "Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", — отмечают в НАБУ.

В Украине запретили ввоз в страну книги "Как жили на Руси"

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну книги "Как жили на Руси" российского автора Елены Качур, обнаружив в издании факты фальсификации истории Киевской Руси, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. По утверждению ведомства, украинские эксперты обнаружили в книге якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.

Переговоры между оппозицией и властями Армении сорваны

Переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном отменены. Ранее сам Авинян рассказал, что оппозиция настаивает на том, что переговоры могут идти только вокруг тех пунктов, которые были заявлены заранее, а именно мирной передачи власти и внеочередных парламентских выборов. Республиканцы возражают против такой постановки вопроса.

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По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.