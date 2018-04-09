В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством

В Одессе между двумя студентами вспыхнул конфликт, в ходе которого один молодой человек нанес острым предметом смертельные ранения своему противнику. Об этом в понедельник сообщает ГУНП в Одесской области.

"На территории Приморского района города Одессы между двумя юношами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который сразу перерос в драку. Во время столкновения один из ее участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сразу скрылся с места преступления. Об этом на спецлинию "102" сообщили неравнодушные граждане, которые стали очевидцами события и обнаружили тело убитого", — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители при содействии СБУ в Одесской области выяснили, что злоумышленник — студент того же вуза, что и убитый молодой человек. На следующий день после происшествия его нашли на малой родине — в Запорожье. Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания в Одессе. С ним проводятся следственно-оперативные действия. За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.