Суд Одессы приговорил к высшей мере наказания убийцу двух детей

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей, приговорив его к пожизненному лишению свободы, говорится на сайте Судебной власти Украины.

Мужчина проживал вместе с женой и ее малолетними детьми: 10-летним мальчиком и 4-летней девочкой.

Читайте также: Маршрутка на тот свет. Кривой Рог и другие жуткие ДТП

"27 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в очередной раз поссорился с женой из-за своего злоупотребления спиртными напитками. Воспользовавшись тем, что жена находилась на работе, руководствуясь мотивом мести, мужчина задушил обоих детей", — говорится в сообщении.

Коллегия судей вынесла приговор, которым приговорила мужчину к пожизненному лишению свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном суде Одесской области.

Накануне сообщалось о массовой драке и стрельбе на одной из автомобильных парковок.