Резонансное убийство бизнесмена в Херсоне: появились подробности

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Резонансное убийство в Херсоне известного бизнесмена Игоря Пащенко обрастает первыми подробностями, о которых сообщает издание "Новый день".

Как оказалось, покушение на предпринимателя и его охранника было совершено около восьми часов вечера 24 апреля, во дворах по улице Перекопской. Когда бизнесмен возвращался домой, ему навстречу из беседки выскочил незнакомец с пистолетом и сходу открыл огонь на поражение.

Пащенко был убит на месте, его охранник получил пулю в грудь и был увезен в больницу в карете скорой помощи. С места преступления киллер скрылся, а полиция нашла здесь около пяти гильз от пистолета Макарова, пишет издание.

По факту умышленного убийства двух и более лиц (статья 115 УК Украины) открыто уголовное производство. В действие введен оперативный план "Сирена", однако задержать стрелка при отходе с места преступления не удалось. На выездах из города дежурят оперативно-поисковые группы и патрули.