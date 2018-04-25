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    Резонансное убийство бизнесмена в Херсоне: появились подробности

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    Криминальные войны в Украине (383)

    (обновлено: )72601
    Согласно данным, покушение на предпринимателя и его охранника было совершено около восьми часов вечера 24 апреля, во дворах по улице Перекопской.
    На месте убийства в Херсоне
    Відділ комунікації поліції Херсонської області

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Резонансное убийство в Херсоне известного бизнесмена Игоря Пащенко обрастает первыми подробностями, о которых сообщает издание "Новый день".

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    Как оказалось, покушение на предпринимателя и его охранника было совершено около восьми часов вечера 24 апреля, во дворах по улице Перекопской. Когда бизнесмен возвращался домой, ему навстречу из беседки выскочил незнакомец с пистолетом и сходу открыл огонь на поражение.

    Пащенко был убит на месте, его охранник получил пулю в грудь и был увезен в больницу в карете скорой помощи. С места преступления киллер скрылся, а полиция нашла здесь около пяти гильз от пистолета Макарова, пишет издание.

    По факту умышленного убийства двух и более лиц (статья 115 УК Украины) открыто уголовное производство. В действие введен оперативный план "Сирена", однако задержать стрелка при отходе с места преступления не удалось. На выездах из города дежурят оперативно-поисковые группы и патрули.

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