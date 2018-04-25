Стал известен вердикт датского суда по делу о жутком убийстве журналистки

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Суд Копенгагена приговорил известного датского изобретателя Петера Мадсена, обвиненного в убийстве шведской журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению, сообщила председатель суда Анетт Бюркё, зачитанный ею приговор транслировался многими датскими и шведскими СМИ.

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Прокуратура настаивала на пожизненном заключении Мадсена. Адвокат обвиняемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что прокуратуре не удалось доказать вину ее клиента в убийстве журналистки.

Ранее сообщалось, что Мадсену предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус". Мадсена обвинили в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом. Прокурор считает, что обвинение в сексуальном насилии обусловлено характером травм убитой журналистки.