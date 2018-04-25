наверх
25.04.201814:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Стал известен вердикт датского суда по делу о жутком убийстве журналистки

    128
    Прокуратура настаивала на пожизненном заключении датского изобретателя Петера Мадсена. Адвокат обвиняемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что прокуратуре не удалось доказать вину ее клиента в убийстве журналистки.
    Мадсен, Петер
    wikipedia

    КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Суд Копенгагена приговорил известного датского изобретателя Петера Мадсена, обвиненного в убийстве шведской журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению, сообщила председатель суда Анетт Бюркё, зачитанный ею приговор транслировался многими датскими и шведскими СМИ.

    Читайте также: СБУ против "Мотор Сич". США как Китай и рейдерство в законе

    Прокуратура настаивала на пожизненном заключении Мадсена. Адвокат обвиняемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что прокуратуре не удалось доказать вину ее клиента в убийстве журналистки.

    Ранее сообщалось, что Мадсену предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус". Мадсена обвинили в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом. Прокурор считает, что обвинение в сексуальном насилии обусловлено характером травм убитой журналистки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата