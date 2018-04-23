Убийство подростка в Закарпатье. Подозреваемого "спрятали" в СИЗО

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде избрали меру пресечения 14-летнему парню, которого подозревают в умышленном убийстве подростка. Об этом, ссылаясь на решение судьи Апелляционного суда Закарпатской области Ивана Стана, сообщает ТСН.

"Апелляционный суд рассмотрел судебное производство, по результатам рассмотрения принято судебное решение: решение местного суда отменено, вынесено новое постановление, которым в отношении подозреваемого Турды продлен срок содержания под стражей до 13 мая 2018 года в пределах требований, заявленных органом досудебного расследования", — говорится в решении суда.

Отметим, во время выступления на судебном заседании прокурор подчеркнул, что местный суд не имел права отпускать юношу домой, поскольку, согласно предварительному постановлению суда, он должен был содержаться под стражей до 13 апреля 2018 года.

Сейчас в рамках досудебного расследования, подозреваемый будет направлен в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

"Первоочередная квалификация этого преступления по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет", — уточнили в Закарпатской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области около 500 человек блокировали трассу международного значения, требуя задержания подростка, подозреваемого в убийстве.