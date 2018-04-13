В Закарпатской области мужчина утопил Mercedes, пытаясь его помыть

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области мужчина утопил в реке Шакурка автомобиль Mercedes, пытаясь его помыть, сообщает ГСЧС в пятницу, 13 апреля. Инцидент произошел днем в четверг возле пгт. Великий Бычков Раховского района.

Смотрите также: Мощный паводок в Луганской области. Подтопленные дома и полиция на лодках

"Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", – говорится в сообщении.

ГСЧС Украины Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

Бойцы ГСЧС подъехали к потерпевшим, насколько это было можно и с помощью лестницы сначала доставили на берег мальчика, а потом и его отца.

ГСЧС Украины Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

"После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", – добавили в ГСЧС.

ГСЧС Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

Ранее сообщалось, что в Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка. Затоплены дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев.