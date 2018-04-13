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    В Закарпатской области мужчина утопил Mercedes, пытаясь его помыть

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (40)

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    По информации ГСЧС, подъехав ближе к воде, мужчина не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки.
    Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области мужчина утопил в реке Шакурка автомобиль Mercedes, пытаясь его помыть, сообщает ГСЧС в пятницу, 13 апреля. Инцидент произошел днем в четверг возле пгт. Великий Бычков Раховского района.

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    "Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", – говорится в сообщении.

    ГСЧС Украины
    Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

    Бойцы ГСЧС подъехали к потерпевшим, насколько это было можно и с помощью лестницы сначала доставили на берег мальчика, а потом и его отца.

    ГСЧС Украины
    Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

    "После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", – добавили в ГСЧС.

    ГСЧС
    Сотрудники ГСЧС спасли мужчину с ребенком, которые заехали на авто в реку

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка. Затоплены дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев.

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