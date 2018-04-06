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    Президент поручил срочно построить аэропорт на Закарпатье

    (обновлено: )27603
    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в первую очередь делается ставка на аэропорт в Ужгороде. В настоящее время остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений.
    Аэропорт в Ужгороде
    Минифраструктуры

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владимира Омеляна.

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото
    Соцсети: Омелян строит аэропорты... Прощай, ремонт дорог

    По его словам, главная ставка делается на Ужгород.

    "В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", — сказал Омелян.

    Министр отметил, что аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.

    "Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее — строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства", — добавил Омелян.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос.

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