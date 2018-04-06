Президент поручил срочно построить аэропорт на Закарпатье

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владимира Омеляна.

По его словам, главная ставка делается на Ужгород.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", — сказал Омелян.

Министр отметил, что аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.

"Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее — строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства", — добавил Омелян.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос.