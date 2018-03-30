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    В Украине будут строить пять новых аэропортов каждый год - министр

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    По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в Украине каждый год планируется строить пять качественных аэропортов, "это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев".
    Одесский аэропорт. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Ивано-Франковске.

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото
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    "Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", — сказал Омелян.

    Он выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент.

    Также Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

    Ранее сообщалось, что к концу года, помимо Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании.

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