В Украине будут строить пять новых аэропортов каждый год - министр

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Ивано-Франковске.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", — сказал Омелян.

Он выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент.

Также Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

Ранее сообщалось, что к концу года, помимо Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании.