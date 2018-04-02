Соцсети: Омелян строит аэропорты... Прощай, ремонт дорог

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Накануне первого апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян порадовал украинцев новыми планами: в Украине каждый год планируется строить пять качественных аэропортов.

"Это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев, – полагает министр. – Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос".

Читайте также: Паводок в Одесской области: вода подошла к подвалам – спецкор

Стоит напомнить, что министр далеко не первый раз удивляет соотечественников транспортным новаторством. Не так давно настоящей сенсацией стало заявление Омеляна о том, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. Все это помнят в соцсетях, и не только это: "пока же инфраструктурной гордостью у нас остается баржа с арбузами. Это проект — самый сильный проект Омеляна".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook