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    Соцсети: Омелян строит аэропорты... Прощай, ремонт дорог

    (обновлено: )35860
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян не теряет оптимизма и хочет строить в Украине по пять аэропортов ежегодно. Нужны только 10 миллиардов бюджетных гривен… Вот только нужно ли Украине столько аэропортов? В соцсетях пытались выяснить и это.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Накануне первого апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян порадовал украинцев новыми планами: в Украине каждый год планируется строить пять качественных аэропортов.

    "Это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев, – полагает министр. – Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос".

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    Стоит напомнить, что министр далеко не первый раз удивляет соотечественников транспортным новаторством. Не так давно настоящей сенсацией стало заявление Омеляна о том, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. Все это помнят в соцсетях, и не только это: "пока же инфраструктурной гордостью у нас остается баржа с арбузами. Это проект — самый сильный проект Омеляна".

     

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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