"Перепись" дикой фауны на Закарпатье: волки и медведи - уже редкость

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области провели ежегодную таксацию дикой фауны во всех охотничьих хозяйствах, сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Учет животных проводили в основном методом шумового погона и маршрутным методом, а также наблюдением в местах подкормки. Такие методы позволили более точно определить численность охотничьих животных и места их пребывания на территории хозяйств", — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что проводят соответствующую таксацию ежегодно.

Согласно данным ведомства на Закарпатье насчитали 1862 оленя европейского, 218 муфлонов, 137 ланей, 8449 косуль, 2660 кабанов, 5589 белок, 746 ондатр, 209 бобров, 3229 лисиц, 137 волков, 1308 барсуков, 460 выдр, 2808 куниц лесных, 756 хорьков темных, 169 рысей, 738 котов лесных и 112 медведь.

Напомним, в ноябре Государственное агентство лесных ресурсов начало служебное расследование относительно возможного отстрела животных, занесенных в "Красную книгу Украины", лесничим на Закарпатье.