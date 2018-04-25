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    Убитый в Херсоне бизнесмен был фигурантом скандала с экс-мэром

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (381)

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    Игорь Пащенко и его брат Денис были фигурантами громкого скандала с участием бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который в 2016-ом году оказался в тюрьме в Доминиканской Республике.
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    В Херсоне во вторник вечером, 24 апреля, застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    В полиции сообщили, что "неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу".

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    Депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов сообщил, что убитым оказался бизнесмен Пащенко, а его охранник был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице. Об этом также сообщают и местные СМИ.

    Игорь Пащенко и его брат Денис — фигуранты громкого скандала с участием бывшего мэра города Владимира Сальдо, который в 2016-ом году  оказался в тюрьме в Доминикане. Выйдя под залог и вернувшись в Украину, он заявил, что его похитил Денис Пащенко. Тот отверг обвинения и назвал себя жертвой.

    Позже между Игорем Пащенко и Сальдо разгорелся конфликт из-за спора о владении объектами недвижимости в городе.

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