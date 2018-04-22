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    Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог

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    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны (262)

    (обновлено: )23960
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал убийство журналиста Олеся Бузины "преступлением без наказания – без надежды на наказание для исполнителей и для тех, кто стоял за этим преступлением – циничным, злобным".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Это страшная история, которая, к сожалению, продолжается. Злобное нежелание действовать в расследовании этого преступления – вот уже три года", – отметил эксперт.

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    Еще более страшно, добавляет он, что власть фактически – соучастник преступления, "даже если она только покрывает". 

    "И важно, что 3 года спустя никто не осудил, и даже общество не осудило, не сплотилось. Хотя это общенациональная беда, когда убивают – можно по-разному относиться к творчеству Бузины, но он был ярким писателем…. И даже после этого общество не осудило то, что произошло. Получается, та атмосфера, в которой возможны такие вещи, еще усугубилась. Часть общества признает, что за взгляды, слова, публичную деятельность, которая не совпадает чем-то с официальной или радикально-полуофициальной может быть такое покарание, как насильственная смерть. И это страшно", – сказал Рудяков.

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    При этом насилие над инакомыслием в стране продолжается, уверен он: сейчас власть отошла от прямого насилия, но от имени власти это делают активисты, праворадикалы, а полиция не выполняет своих прямых функций – при полном коллапсе правоохранительной системы.

    Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. 

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