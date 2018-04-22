Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог

"Это страшная история, которая, к сожалению, продолжается. Злобное нежелание действовать в расследовании этого преступления – вот уже три года", – отметил эксперт.

Еще более страшно, добавляет он, что власть фактически – соучастник преступления, "даже если она только покрывает".

"И важно, что 3 года спустя никто не осудил, и даже общество не осудило, не сплотилось. Хотя это общенациональная беда, когда убивают – можно по-разному относиться к творчеству Бузины, но он был ярким писателем…. И даже после этого общество не осудило то, что произошло. Получается, та атмосфера, в которой возможны такие вещи, еще усугубилась. Часть общества признает, что за взгляды, слова, публичную деятельность, которая не совпадает чем-то с официальной или радикально-полуофициальной может быть такое покарание, как насильственная смерть. И это страшно", – сказал Рудяков.

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При этом насилие над инакомыслием в стране продолжается, уверен он: сейчас власть отошла от прямого насилия, но от имени власти это делают активисты, праворадикалы, а полиция не выполняет своих прямых функций – при полном коллапсе правоохранительной системы.

Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.