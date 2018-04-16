Мать Олеся Бузины: я живу в неведении

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Три года назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве убили известного оппозиционного журналиста, писателя Олеся Бузину. До сих пор одно из самых резонансных преступлений последнего времени не раскрыто, виновные не наказаны. В совершении преступления подозревают двух националистов, их защита считает его бесперспективным.

Дело Бузины было передано в суд для рассмотрения по сути лишь в феврале 2018 года. Первое заседание суда прошло 9 февраля: под судом члены организации С-14 жгли файеры. 22 февраля суд продолжил предварительное заседание по делу. В итоге — 22 февраля из-за занятости судей заседание было прервано. В ответ члены радикальных организаций перекрыли дорогу и устроили беспорядки под судом.

"Прошло три года, но ничего не изменилось. Следствие окончено, было два заседания суда. 22 февраля было второе заседание, и аж через два месяца, на 24 апреля назначено следующее заседание. Это просто организационные, предварительные заседания. На третьем заседании, если оно, конечно, состоится, будут рассматриваться жалобы. Жалобы и той стороны, и нашей. Наших — три жалобы, а тех — 101. А по закону нужно каждую жалобу рассмотреть. И такие расстояния по времени между судами! Я понимаю, что там много дел, я понимаю. Но три года! Речь даже не о том, что это резонансное дело — убили просто человека. Не будем говорить, что он знаменитый журналист, что он публицист, что он писатель, это талант, это дар божий — отставим в сторону. Но это человек, и право жизни ему дано на этой планете, и отбирать его никто не смеет. Но тем не менее отобрали. А сейчас, если дело будет и так рассматриваться, (а мы еще не знаем, какие результаты следствия), если они будут ставить нам такие промежутки между заседаниями, понадобится 10 лет. Но я 10 лет никак не смогу прожить, при том, что я постоянно в слезах. Ничего нет в жизни страшнее, чем терять детей", — сказала РИА Новости Украина мать Олеся Бузины Валентина Бузина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины

Валентина Бузина напомнила, что с самого начала следствие намеренно затягивало процесс расследования убийства, когда дело было оправлено в Одессу.

Читайте также: Суд по делу Бузины: пиар и слезы

"Это после того у меня появились адвокаты. До этого у меня и адвокатов не было — я же им верила! Я же считала, что это долг чести государства — защитить своего человека, который среди них ходит, живет, работает, говорит, не таясь, смело говорит правду. Сейчас я живу практически в неизвестности. Я только верю в Бога и прошу у него о помощи. Я считаю, что оставлять такое страшное злодеяние просто нельзя. Я по жизни всепрощенец, мне даже, наверное, убийц будет жаль, что они взяли кровь и совершили страшный грех", — сказала Валентина Бузина.

Читайте также: Суд по делу Бузины. "Отмажет" ли снова власть патриотов