Мать Олеся Бузины: я живу в неведении

Анна Лаба, РИА Новости Украина
Три года назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве убили известного оппозиционного журналиста, писателя Олеся Бузину. До сих пор одно из самых резонансных преступлений последнего времени не раскрыто, виновные не наказаны. В совершении преступления подозревают двух националистов, их защита считает его бесперспективным.
Дело Бузины было передано в суд для рассмотрения по сути лишь в феврале 2018 года. Первое заседание суда прошло 9 февраля: под судом члены организации С-14 жгли файеры. 22 февраля суд продолжил предварительное заседание по делу. В итоге — 22 февраля из-за занятости судей заседание было прервано. В ответ члены радикальных организаций перекрыли дорогу и устроили беспорядки под судом.
"Прошло три года, но ничего не изменилось. Следствие окончено, было два заседания суда. 22 февраля было второе заседание, и аж через два месяца, на 24 апреля назначено следующее заседание. Это просто организационные, предварительные заседания. На третьем заседании, если оно, конечно, состоится, будут рассматриваться жалобы. Жалобы и той стороны, и нашей. Наших — три жалобы, а тех — 101. А по закону нужно каждую жалобу рассмотреть. И такие расстояния по времени между судами! Я понимаю, что там много дел, я понимаю. Но три года! Речь даже не о том, что это резонансное дело — убили просто человека. Не будем говорить, что он знаменитый журналист, что он публицист, что он писатель, это талант, это дар божий — отставим в сторону. Но это человек, и право жизни ему дано на этой планете, и отбирать его никто не смеет. Но тем не менее отобрали. А сейчас, если дело будет и так рассматриваться, (а мы еще не знаем, какие результаты следствия), если они будут ставить нам такие промежутки между заседаниями, понадобится 10 лет. Но я 10 лет никак не смогу прожить, при том, что я постоянно в слезах. Ничего нет в жизни страшнее, чем терять детей", — сказала РИА Новости Украина мать Олеся Бузины Валентина Бузина.
Валентина Бузина напомнила, что с самого начала следствие намеренно затягивало процесс расследования убийства, когда дело было оправлено в Одессу.
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"Это после того у меня появились адвокаты. До этого у меня и адвокатов не было — я же им верила! Я же считала, что это долг чести государства — защитить своего человека, который среди них ходит, живет, работает, говорит, не таясь, смело говорит правду. Сейчас я живу практически в неизвестности. Я только верю в Бога и прошу у него о помощи. Я считаю, что оставлять такое страшное злодеяние просто нельзя. Я по жизни всепрощенец, мне даже, наверное, убийц будет жаль, что они взяли кровь и совершили страшный грех", — сказала Валентина Бузина.
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