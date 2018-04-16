Ритуальное убийство Бузины не будет раскрыто - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина Украинское фото Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

В понедельник, 16 апреля исполнилось три года после жестокого убийства известного украинского журналиста и публициста Олесь Бузина. Несмотря на то, что в руководстве страны тогда пообещали, что расследование преступления станет "делом чести", результатов до сих пор нет.

Политолог Павел Рудяков убежден, что целью преступления было запугать те слои общества, которые исповедовали взгляды, которых придерживался Олесь Бузина.

"Убийство Олеся Бузины было заказным и политически мотивированным. Поэтому расследовать его не выгодно ни руководству ведомства, которое этим занимается, ни политическому руководству страны. Поэтому оно всячески тормозится. Есть и элемент следовательского непрофессионализма — нет желания, чтобы такого рода преступления расследовались и устанавливались обстоятельства их совершения. В Украине годами не расследуются самые разные преступления. Бузина был яркой и не ординарной, в определенной степени символической фигурой. И как писатель, и как общественно-политический деятель. В какой-то мере, это не только политическое, но и ритуально-символическое убийство. Это был знак тем, кто читал Бузины, разделял его политические взгляды. Ведь его суждения были близки целому ряду социальных слоев", — говорит Рудяков.

По его словам, убийство Бузины, вероятно, так и не будет расследовано.

"Чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше остается улик с возможностью четкого обоснования. В этом плане характерна недавняя история с Иваном Бубенчиком, который расстреливал силовиков на Майдане. Когда ГПУ бросилась менять ему подозрение, то было сказано, что признания Бубенчика не достаточно для юридического обоснования его вины. Нужны улики и данные экспертизы. Но если помните, на улице Институтской посрезали деревья, а все улики исчезли. Так же и в деле Бузины — дальше зацепок будет все меньше и меньше", — резюмировал Рудяков.