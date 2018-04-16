Убийство Бузины. Власть боится выйти на саму себя - Золотарев

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина Украинское фото Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

В понедельник, 16 апреля исполнилось ровно три года после того, как во дворе своего дома был убит известный украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Несмотря на то, что в руководстве страны тогда пообещали, что расследование преступления станет "делом чести", результатов до сих пор нет.

По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, при нынешней власти никто точно не будет расследовать дело убийства Олеся Бузины.

"Почему? Слишком уж высокий риск выйти на самих себя. "Правые" радикалы, которых обвиняют в убийстве — только исполнители. Но у этого дела наверняка есть высокопоставленные заказчики. Особенно учитывая, что за день до убийства все данные об Олесе Бузине появились на печально-известном сайте "Миротворец". Есть вероятность, что после смены власти в Украине расследованию все же будет дан ход. Но чем дольше времени проходит с момента преступления, тем труднее расследовать дело", - говорит Золотарев.

Политолог уверен, что слова первых лиц государства о том, что расследование преступления является "делом чести" — не более чем пустой звук.

"Власть и в отношении дела журналиста Святослава Шеремета говорила о "чести", но два года спустя расследование также зашло в тупик. В случае с Бузиной власть понимает, что результаты могут оказаться токсичными для нее. Молчит и мировое сообщество, которое живет по двойной морали. Все мы помним, какой мощный резонанс получило убийство Георгия Гонгадзе — это отвечало стратегическим планам. На Западе не заинтересованы в том, чтобы мир увидел, что ставка сделана на откровенных нацистов и радикалов, превративших Украину в белое Сомали. Поэтому за рубежом убийство Бузины мягко игнорируется. Никто не отрицает, что в Украине есть проблема разгула ультраправых, но на ней не делают акцент", - отметил эксперт.

Золотарева также не удивляет, что в Украине оппозиционных журналистов пугают судьбой Олеся Бузины.

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"Убийство Бузины — знаковое событие и можно не сомневаться, что оно неоднократно будет использоваться в политической борьбе", — резюмировал политолог.